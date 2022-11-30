Большинство челябинцев одобрило длинные новогодние каникулы

60% жителей города положительно отнеслись к решению о продлении новогодних каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большая часть жителей Челябинска одобрила идею длинных новогодних каникул. Как сообщили URA.RU специалисты сервиса портала SuperJob, положительную оценку дали 60% жителей.

«На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 60% челябинцев: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми», — сообщили специалисты SuperJob.

13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. «16% признаются, что им все равно», — сообщили URA.RU на портале.

Специалисты отметили, что среди женщин сторонников длинных каникул больше, чем среди мужчин. Также больше любителей отдохнуть среди тех, у кого есть дети.

В конце ноября Госдума поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем. По словам члена комитета по труду Светланы Бессараб, таким образом общее количество новогодних дней не будет потеряно.