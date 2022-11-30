30 ноября 2022

Большинство челябинцев одобрило длинные новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, елка, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, елочка, праздник
60% жителей города положительно отнеслись к решению о продлении новогодних каникул Фото:

Большая часть жителей Челябинска одобрила идею длинных новогодних каникул. Как сообщили URA.RU специалисты сервиса портала SuperJob, положительную оценку дали 60% жителей.

«На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 60% челябинцев: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми», — сообщили специалисты SuperJob.

13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. «16% признаются, что им все равно», — сообщили URA.RU на портале.

Специалисты отметили, что среди женщин сторонников длинных каникул больше, чем среди мужчин. Также больше любителей отдохнуть среди тех, у кого есть дети.

В конце ноября Госдума поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем. По словам члена комитета по труду Светланы Бессараб, таким образом общее количество новогодних дней не будет потеряно.

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Большая часть жителей Челябинска одобрила идею длинных новогодних каникул. Как сообщили URA.RU специалисты сервиса портала SuperJob, положительную оценку дали 60% жителей. «На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 60% челябинцев: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми», — сообщили специалисты SuperJob. 13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. «16% признаются, что им все равно», — сообщили URA.RU на портале. Специалисты отметили, что среди женщин сторонников длинных каникул больше, чем среди мужчин. Также больше любителей отдохнуть среди тех, у кого есть дети. В конце ноября Госдума поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем. По словам члена комитета по труду Светланы Бессараб, таким образом общее количество новогодних дней не будет потеряно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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