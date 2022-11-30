Большинство челябинцев одобрило длинные новогодние каникулы

Большая часть жителей Челябинска одобрила идею длинных новогодних каникул. Как сообщили URA.RU специалисты сервиса портала SuperJob, положительную оценку дали 60% жителей.
«На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 60% челябинцев: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми», — сообщили специалисты SuperJob.
13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. «16% признаются, что им все равно», — сообщили URA.RU на портале.
Специалисты отметили, что среди женщин сторонников длинных каникул больше, чем среди мужчин. Также больше любителей отдохнуть среди тех, у кого есть дети.
В конце ноября Госдума поддержала идею сделать 31 декабря официальным выходным днем. По словам члена комитета по труду Светланы Бессараб, таким образом общее количество новогодних дней не будет потеряно.
Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog