30 ноября 2022

Сотрудники военного комиссариата проведут массовые проверки в курганских компаниях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт призыва. Курган, белокур алексей
В Курганской области на предприятиях пройдут проверки военкомата Фото:

Ряд предприятий Курганской области подвергнется проверкам военного комиссариата на предмет непредоставления данных воинского учета своих сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Военкомат начал проверки организаций в Курганской области по воинскому учету. Сотрудники будут выявлять нарушения законодательства», — рассказали редакции в военкомате. В планах комиссариата проверить 20 компаний до конца года. После наступления нового года проверки продолжатся.

Как отметили в военкомате, самым частым нарушением организаций является сокрытие данных граждан, подлежащих воинскому учету. За это ответственным лицам грозит штраф. «Сведения по ним обязательно должны передаваться в военные комиссариаты городов и округов», — прокомментировали в областном военкомате.

Ранее URA.RU сообщало, что несогласные с повестками по частичной мобилизации курганцы судятся с военкоматом. По информации военкома Курганской области Айрата Зарипова, все они проиграли суды.

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Ряд предприятий Курганской области подвергнется проверкам военного комиссариата на предмет непредоставления данных воинского учета своих сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Военкомат начал проверки организаций в Курганской области по воинскому учету. Сотрудники будут выявлять нарушения законодательства», — рассказали редакции в военкомате. В планах комиссариата проверить 20 компаний до конца года. После наступления нового года проверки продолжатся. Как отметили в военкомате, самым частым нарушением организаций является сокрытие данных граждан, подлежащих воинскому учету. За это ответственным лицам грозит штраф. «Сведения по ним обязательно должны передаваться в военные комиссариаты городов и округов», — прокомментировали в областном военкомате. Ранее URA.RU сообщало, что несогласные с повестками по частичной мобилизации курганцы судятся с военкоматом. По информации военкома Курганской области Айрата Зарипова, все они проиграли суды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...