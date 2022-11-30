Сотрудники военного комиссариата проведут массовые проверки в курганских компаниях

В Курганской области на предприятиях пройдут проверки военкомата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ряд предприятий Курганской области подвергнется проверкам военного комиссариата на предмет непредоставления данных воинского учета своих сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Военкомат начал проверки организаций в Курганской области по воинскому учету. Сотрудники будут выявлять нарушения законодательства», — рассказали редакции в военкомате. В планах комиссариата проверить 20 компаний до конца года. После наступления нового года проверки продолжатся.

Как отметили в военкомате, самым частым нарушением организаций является сокрытие данных граждан, подлежащих воинскому учету. За это ответственным лицам грозит штраф. «Сведения по ним обязательно должны передаваться в военные комиссариаты городов и округов», — прокомментировали в областном военкомате.

Ранее URA.RU сообщало, что несогласные с повестками по частичной мобилизации курганцы судятся с военкоматом. По информации военкома Курганской области Айрата Зарипова, все они проиграли суды.