Власти ХМАО создали новую структуру для приема на работу чиновников

Правительство ХМАО запускает единую кадровую антикоррупционную службу

02 декабря 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

В антикоррупционной работе будут созданы единые методики и стандарты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В правительстве ХМАО в 2023 году заработает единая кадровая антикоррупционная служба. Она будет создана на базе департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депгосслужбы Югры. «Предполагается, что полномочия, которые сосредоточены в органах власти по антикоррупционной политике, будут переданы в один орган власти — Единую кадровую и антикоррупционную службу (ЕКАС). Создаются единые методики и стандарты в этой работе», — сообщил директор департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа Александр Деменко.



Чиновники рассчитывают, что создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений. Кадровики подведомственных учреждений перейдут на работу в Депгосслужбы Югры. Для нового ведомства югорских властей разработана и готова к использованию информационная экосистема, которая поможет быстрее ориентироваться в базах данных, квалифицированно и быстро оценивать кандидатов на работу в органы власти. В Департаменте госслужбы Югры уточнили, что после всех согласований, единая кадровая антикоррупционная служба может начать работу уже в первом полугодии 2023 года.



Ранее URA.RU сообщало о том, что чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU удалось узнать в аппарате губернатора Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве ХМАО в 2023 году заработает единая кадровая антикоррупционная служба. Она будет создана на базе департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депгосслужбы Югры. «Предполагается, что полномочия, которые сосредоточены в органах власти по антикоррупционной политике, будут переданы в один орган власти — Единую кадровую и антикоррупционную службу (ЕКАС). Создаются единые методики и стандарты в этой работе», — сообщил директор департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа Александр Деменко. Чиновники рассчитывают, что создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений. Кадровики подведомственных учреждений перейдут на работу в Депгосслужбы Югры. Для нового ведомства югорских властей разработана и готова к использованию информационная экосистема, которая поможет быстрее ориентироваться в базах данных, квалифицированно и быстро оценивать кандидатов на работу в органы власти. В Департаменте госслужбы Югры уточнили, что после всех согласований, единая кадровая антикоррупционная служба может начать работу уже в первом полугодии 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU удалось узнать в аппарате губернатора Югры.