В Челябинской области стали производить в полтора раза больше масла

Объем производства растительного масла в Челябинской области вырос на 146,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с января по сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в полтора раза вырос объем производства растительного масла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

«Челябинская область занимает первое место в УрФО по объему производства пищевых товаров. На введение санкций предприятия отвечают расширением ассортимента, инвестициями в логистику и производственную базу. Объемы производства растительного масла выросли на 146,2%, сливочного масла -138,2%. Производство круп повысилось на 119,8%», — заявила замминистра Инна Подшивалова.

Регион занимает второе место в стране по производству круп и макарон. Так, предприятие «Ресурс» охватывает 65% рынка, а «Макфа» входит в мировую пятерку производителей макаронных изделий и в российский TOP-3 по продажам круп в варочных пакетах.

Производство охлажденного мяса птицы за девять месяцев выросло на 108,8%, а мяса в целом на 11,1%. Производство колбасы снизилось на 11,7%, что объясняется повышением цен на оболочку, специи, упаковку и наценкой в розничных магазинах.

За девять месяцев выросло производство тортов и пирожных на 120,1%, но хлебобулочных изделий стало на 2,7% меньше. При этом количество мясной и хлебной продукции в регионе остается профицитным — 183% и 285,5%. Это означает, что область обеспечивает себя и поставляет их в другие регионы.

Ранее Контрольно-счетная палата сообщила, что в Челябинской области подорожало молоко и подешевела курица. В КСП анализировали цены по четырем торговым сетям региона.