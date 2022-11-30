В ХМАО прокуратура уличила чиновников в сокрытии доходов

В администрации района чиновники не указали все статьи дохода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации Сургутского района (ХМАО) 22 муниципальных служащих привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администраций приняты меры к устранению допущенных нарушений. 22 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве журналисту агентства разъяснили, что некоторые чиновники просто ошиблись, а кто-то забыл указать в справках о доходах все пункты заработка. «Не указаны все источники доходов, полученных по основному месту работы, от операций с ценными бумагами. Не отражались сведения о принадлежащем на праве собственности имуществе», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии из ХМАО чиновники массово скрыли доходы. В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год.