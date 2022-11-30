30 ноября 2022

В ХМАО прокуратура уличила чиновников в сокрытии доходов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, воровство, кража, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, карманники
В администрации района чиновники не указали все статьи дохода Фото:

В администрации Сургутского района (ХМАО) 22 муниципальных служащих привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администраций приняты меры к устранению допущенных нарушений. 22 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве журналисту агентства разъяснили, что некоторые чиновники просто ошиблись, а кто-то забыл указать в справках о доходах все пункты заработка. «Не указаны все источники доходов, полученных по основному месту работы, от операций с ценными бумагами. Не отражались сведения о принадлежащем на праве собственности имуществе», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии из ХМАО чиновники массово скрыли доходы. В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

В администрации Сургутского района (ХМАО) 22 муниципальных служащих привлечены к ответственности за недостоверные сведения в справках о доходах. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве ХМАО. «В ходе проверки выявлены факты предоставления муниципальными служащими в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недостоверных и неполных сведений за 2021 год. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администраций приняты меры к устранению допущенных нарушений. 22 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности», — сообщили в ведомстве. В надзорном ведомстве журналисту агентства разъяснили, что некоторые чиновники просто ошиблись, а кто-то забыл указать в справках о доходах все пункты заработка. «Не указаны все источники доходов, полученных по основному месту работы, от операций с ценными бумагами. Не отражались сведения о принадлежащем на праве собственности имуществе», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии из ХМАО чиновники массово скрыли доходы. В администрации поселка Талинка из Октябрьского района 20 чиновников неправильно заполнили декларации о доходах за 2021 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...