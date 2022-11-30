В пермском трамвае тестируют новую систему слежки за горожанами

Система видеонаблюдения в трамвае работает в тестовом режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на одном из трамваев, следующем по маршруту № 5, запустили новую систему видеонаблюдения Best Electronics. Она помогает водителю обеспечивать безопасность движения, а диспетчеру — вести контроль за транспортным парком. Об этом URA.RU на инженерно-промышленном форуме, проходящем в краевой столице, рассказали представители пермской компании-разработчика.

«В трамвае установлены девять камер. Система осуществляет контроль полосы перед трамваем, сообщает водителю и диспетчеру, если что-то есть впереди. Осуществляет контроль поведения водителя, контроль слепых зон вокруг трамвая. Камеры сообщают водителю, если там есть препятствие. Система осуществляет связь с диспетчером через каналы 4G, проводит видеофиксацию в салоне и считает пассажиров», — пояснили корреспонденту агентства представители бренда Best Electronics.

Такая система уже внедрена в нескольких российских регионах на пассажирском транспорте. В Перми новое оборудование пока что тестируют по договоренности с МУП «Пермгорэлектротранс». Итоги тестов должны подвести к концу декабря 2022 года. По словам разработчиков, в дальнейшем новую систему видеонаблюдения могут внедрить и на других городских маршрутах.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края планируют заменить стационарные дорожные видеофиксаторы на мобильные комплексы. Первый комплект такого оборудования поставят в регион в декабре и будут тестировать в течение зимы.