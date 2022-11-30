Врач раскрыла, кто из свердловчан чаще заражается ВИЧ

Врач Подымова: в группе риска по ВИЧ находятся свердловчане от 35 лет

01 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В группу риска по ВИЧ попадают уральцы в возрасте 35-45 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наибольший уровень инфицированности ВИЧ среди жителей Свердловской области наблюдается в возрастной группе 35-45 лет. Об этом URA.RU рассказала главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова на открытии Арт-объекта «Навсегда» в честь Всемирного дня борьбы борьбы со СПИДом в центре Екатеринбурга. «Чаще всего ВИЧ выявляется у свердловчан в возрасте 35-45 лет. На данный момент женщины и мужчины заболевают ВИЧ-инфекцией в равной доле», — сказала Подымова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. Среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случае ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей. На втором месте Челябинская область (97,4 случая), на первом — Иркутская (99,6 случаев).

Наибольший уровень инфицированности ВИЧ среди жителей Свердловской области наблюдается в возрастной группе 35-45 лет. Об этом URA.RU рассказала главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова на открытии Арт-объекта «Навсегда» в честь Всемирного дня борьбы борьбы со СПИДом в центре Екатеринбурга. «Чаще всего ВИЧ выявляется у свердловчан в возрасте 35-45 лет. На данный момент женщины и мужчины заболевают ВИЧ-инфекцией в равной доле», — сказала Подымова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. Среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случае ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей. На втором месте Челябинская область (97,4 случая), на первом — Иркутская (99,6 случаев).