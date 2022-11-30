Врач раскрыла, кто из свердловчан чаще заражается ВИЧ

Наибольший уровень инфицированности ВИЧ среди жителей Свердловской области наблюдается в возрастной группе 35-45 лет. Об этом URA.RU рассказала главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова на открытии Арт-объекта «Навсегда» в честь Всемирного дня борьбы борьбы со СПИДом в центре Екатеринбурга.
«Чаще всего ВИЧ выявляется у свердловчан в возрасте 35-45 лет. На данный момент женщины и мужчины заболевают ВИЧ-инфекцией в равной доле», — сказала Подымова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. Среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случае ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей. На втором месте Челябинская область (97,4 случая), на первом — Иркутская (99,6 случаев).
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