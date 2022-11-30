30 ноября 2022
29 ноября 2022

Власти раскрыли количество жителей из Донбасса, находящихся в ЯНАО

Правительство ЯНАО: на территорию округа приехала 1000 жителей из Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, мчс, багаж
В ЯНАО находится более тысячи человек, которые ранее проживали в ДНР и ЛНР Фото:

В ЯНАО находится более тысячи жителей России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в в правительстве региона.

«На данный момент в ЯНАО пребывают чуть более тысячи человек, которые ранее проживали в ДНР и ЛНР. Эта цифра плавает, так как некоторые из них уезжают обратно, если обстановка у них дома стабилизируется», — говорится в сообщении.

Также, в правительстве региона пояснили, что в ЯНАО нет граждан России с территорий ДНР и ЛНР, которые юридически имели бы статус беженцев. «Это люди, которые приехали к родным, знакомым или детям детям», — рассказали в региональной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО рассказали, куда трудоустроились приезжие из ДНР и ЛНР. Они работают поварами, продавцами, водителями и бухгалтерами.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В ЯНАО находится более тысячи жителей России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в в правительстве региона. «На данный момент в ЯНАО пребывают чуть более тысячи человек, которые ранее проживали в ДНР и ЛНР. Эта цифра плавает, так как некоторые из них уезжают обратно, если обстановка у них дома стабилизируется», — говорится в сообщении. Также, в правительстве региона пояснили, что в ЯНАО нет граждан России с территорий ДНР и ЛНР, которые юридически имели бы статус беженцев. «Это люди, которые приехали к родным, знакомым или детям детям», — рассказали в региональной администрации. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО рассказали, куда трудоустроились приезжие из ДНР и ЛНР. Они работают поварами, продавцами, водителями и бухгалтерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...