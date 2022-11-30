Власти раскрыли количество жителей из Донбасса, находящихся в ЯНАО

Правительство ЯНАО: на территорию округа приехала 1000 жителей из Донбасса

В ЯНАО находится более тысячи человек, которые ранее проживали в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО находится более тысячи жителей России из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в в правительстве региона.

«На данный момент в ЯНАО пребывают чуть более тысячи человек, которые ранее проживали в ДНР и ЛНР. Эта цифра плавает, так как некоторые из них уезжают обратно, если обстановка у них дома стабилизируется», — говорится в сообщении.

Также, в правительстве региона пояснили, что в ЯНАО нет граждан России с территорий ДНР и ЛНР, которые юридически имели бы статус беженцев. «Это люди, которые приехали к родным, знакомым или детям детям», — рассказали в региональной администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО рассказали, куда трудоустроились приезжие из ДНР и ЛНР. Они работают поварами, продавцами, водителями и бухгалтерами.