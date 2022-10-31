Власти ЯНАО рассказали, куда трудоустроились беженцы из ДНР и ЛНР

Беженцы из ДНР и ЛНР работают в ЯНАО поварами и водителями

В ЯНАО трудоустроили 90 беженцев из ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Граждане с Украины, Донецкой и Луганской народных республик работают в ЯНАО поварами, продавцами, водителями и бухгалтерами. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте занятости, всего в регионе трудоустроились 90 беженцев.

«В службу занятости населения ЯНАО за содействием в трудоустройстве обратилось 93 человека. Из них трудоустроено 90 человек по следующим профессиям: повар, кухонный рабочий, бухгалтер, продавец кассир, слесарь, музыкальный работник, младший воспитатель, электромонтер, лаборант, водитель, помощник кондитера, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей и другие», — сообщили агентству в ведомстве.

В департаменте отметили, что в регионе для беженцев открыли 587 вакансий. Служба занятости населения сформировала список из 92 работодателей, которые готовы трудоустроить жителей ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае в ЯНАО зафиксировали рост числа беженцев из Донецка и Луганска. Власти решили возмещать дорожные расходы перевозчикам, готовым доставить в регион вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик жителей.