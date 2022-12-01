В лесу возле поселка Азанка в Тавдинском городском округе нашли замерзающую пенсионерку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сотрудница отдела охраны тавдинской исправительной колонии №24 (Свердловская область) спасла от обморожения и гибели пожилую женщину. Она услышала крики о помощи из леса, когда шла на работу. Пошла на звук и нашла там замерзающую пенсионерку, рассказали URA.RU в ГУФСИН по Свердловской области.

«Прапорщик внутренней службы Елена Яковлева по дороге на службу услышала крик из лесополосы, прилегающей к железной дороге поселка Азанка. Было раннее утро, когда еще достаточно темно. Елена незамедлительно сообщила по телефону о происходящем своему супругу и начала обследовать лесополосу», — рассказали в ведомстве.

Найти, откуда раздаются крики о помощи, было непросто, но вскоре женщина обнаружила среди деревьев замерзающую пенсионерку. Она посадила ее на себя и донесла до железнодорожного вокзала, куда подошел муж Яковлевой с теплыми вещами. Затем подъехали врачи, и пострадавшую передали им.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле Ивделя полицейские спасли замерзающую семью. У свердловчан сломалась машина, на улице был 30-градусный мороз, а никто из проезжающих мимо автомобилистов не останавливался.