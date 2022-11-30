Власти раскрыли, за чей счет окупят «тюменский Арбат»

Мэр Тюмени Руслан Кухарук: работы по реконструкции Дзержинского окупятся за 5-7 лет

01 декабря 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Стали известны новые источники пополнения бюджета после ввода в эксплуатацию первой пешеходной улицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские власти хотят окупить стоимость работ по реконструкции улицы Дзержинского, прозванной в народе «тюменским Арбатом», за 5-7 лет. Об этом рассказал глава тюменской мэрии Руслан Кухарук на официальном открытии улицы. «Нашими экономистами был сделан расчет, что после ввода в эксплуатацию через 5-7 лет все затраты которые понесли как коммерческие структуры, так и бюджет, будут окупаться. Будут окупаться теми людьми, которые будут создавать продукт, теми людьми, которые будут создавать здесь рабочие места. Тот туристический поток который будет расположен на улице, будет генерить потребителей будущего продукта, который будут здесь создавать», — сообщил глава города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюмени Руслан Кухарук занял вторую строчку в рейтинге лучших мэров России. Его опередил лишь Сергей Собянин.

Тюменские власти хотят окупить стоимость работ по реконструкции улицы Дзержинского, прозванной в народе «тюменским Арбатом», за 5-7 лет. Об этом рассказал глава тюменской мэрии Руслан Кухарук на официальном открытии улицы. «Нашими экономистами был сделан расчет, что после ввода в эксплуатацию через 5-7 лет все затраты которые понесли как коммерческие структуры, так и бюджет, будут окупаться. Будут окупаться теми людьми, которые будут создавать продукт, теми людьми, которые будут создавать здесь рабочие места. Тот туристический поток который будет расположен на улице, будет генерить потребителей будущего продукта, который будут здесь создавать», — сообщил глава города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Тюмени Руслан Кухарук занял вторую строчку в рейтинге лучших мэров России. Его опередил лишь Сергей Собянин.