Челябинский экс-губернатор отбил у кредиторов 37 млн рублей

Почти 40 млн рублей на счетах Бориса Дубровского вновь стали недоступны для кредиторов его компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Процесс взыскания с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 37 млн рублей в пользу кредиторов контролируемого его семьей и обанкротившегося ПО «Монтажник» приостановлен. Такое решение принял Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев жалобу экс-чиновника на вердикты нижестоящих инстанций.

«Ходатайство Дубровского Бориса Александровича удовлетворить. Приостановить исполнение определения Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2022 по делу № А76-15892/2020 и постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2022 по тому же делу до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU)

Как следует из материалов дела, Дубровский указал на величину взыскиваемой суммы (37,3 млн рублей) и на невозможность вернуть деньги, если в ходе дальнейших судебных разбирательств ему удастся доказать свою правоту. Если же деньги поступят в конкурсную массу и будут распределены между кредиторами, возврат станет практически невозможным. В окружном арбитраже сочли, что приостановка обжалованных Дубровским решений «обеспечит баланс интересов и сохранение имущественного положения сторон до рассмотрения кассационной жалобы, не приведет к негативным последствиям и нарушению прав и законных интересов лиц, участвующих в деле».

Спорные деньги были выведены с контролируемого семьей экс-чиновника ПО «Монтажник» и перечислены Дубровскому с 13 декабря 2019 года по 3 июня 2020 года. Арбитражный суд Челябинской области, по иску конкурсного управляющего Елены Соломки, признал это недействительными сделками. Приставы даже начали исполнительное производство по взысканию средств.

В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. С 10 июня в компании ввели конкурсное производство, долги перед кредиторами оценили примерно в 1,5 млрд рублей. Сам Дубровский находится за пределами России, а представители его семьи отказываются от общения со СМИ. Конкурсный управляющий заявила URA.RU, что не комментирует обстоятельства дела.