Борис Дубровский не стал выполнять решение Арбитражного суда Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы начали взыскивать с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского более 37 млн рублей в пользу кредиторов. Информацию об этом приставы разместили в банке исполнительных производств.

«В отношении должника Дубровского Бориса Александровича (22.11.1958 г. р.) Челябинская область, город Магнитогорск, введено исполнительное производство №39838/22/74022 от 03.11.2022 года. Предмет исполнения — взыскания имущественного характера в размере 37 млн 314 тыс. 829 рублей», — говорится в базе данных судебных приставов по Челябинской области.

Взыскиваемые деньги были выведены с контролируемого семьей экс-чиновника ПО «Монтажник» и перечислены самому Борису Дубровскому. Платежи на сумму более 37 млн рублей поступали бывшему главе региона с 13 декабря 2019 года по 3 июня 2020 года, что было установлено во время последующих судебных разбирательств.

В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. С 10 июня в компании ввели конкурсное производство, долги перед кредиторами оценили примерно в 1,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Челябинской области признал денежные переводы от ПО «Монтажник» в пользу Бориса Дубровского недействительными сделками. По требованию конкурсного управляющего Елены Соломки экс-губернатора обязали вернуть 37 млн рублей обанкротившейся компании для их последующей выплаты кредиторам.

Сам Дубровский находится за пределами России, а представители его семьи отказываются от общения со СМИ. Конкурсный управляющий заявила URA.RU, что не комментирует обстоятельства дела.