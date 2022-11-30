Курганским водителям придется дольше ехать в Екатеринбург

01 декабря 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

С 217 км по 222 км трассы Курган — Екатеринбург будет ограничено движение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителям из Курганской области придется дольше ехать в город Екатеринбург. На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган не завершен ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили представители дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал». «В связи с продолжением ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлены ограничения движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — пояснили URA.RU в службе. Сообщается, что дорожные работы на федеральной трассе идут с 217 километра по 222 километр. Реверсивное движение и ограничение по скорости для водителей на этом участке продлится с 1 декабря по 15 декабря. Ранее URA.RU писало, что движение по федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган частично перекрыто. На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничения продлятся до завершения ремонтных работ железнодорожного переезда.

Водителям из Курганской области придется дольше ехать в город Екатеринбург. На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган не завершен ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили представители дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал». «В связи с продолжением ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлены ограничения движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — пояснили URA.RU в службе. Сообщается, что дорожные работы на федеральной трассе идут с 217 километра по 222 километр. Реверсивное движение и ограничение по скорости для водителей на этом участке продлится с 1 декабря по 15 декабря. Ранее URA.RU писало, что движение по федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган частично перекрыто. На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничения продлятся до завершения ремонтных работ железнодорожного переезда.