Курганским водителям придется дольше ехать в Екатеринбург

Водителям из Курганской области придется дольше ехать в город Екатеринбург. На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган не завершен ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили представители дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал».
«В связи с продолжением ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлены ограничения движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — пояснили URA.RU в службе.
Сообщается, что дорожные работы на федеральной трассе идут с 217 километра по 222 километр. Реверсивное движение и ограничение по скорости для водителей на этом участке продлится с 1 декабря по 15 декабря.
Ранее URA.RU писало, что движение по федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган частично перекрыто. На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничения продлятся до завершения ремонтных работ железнодорожного переезда.
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