30 ноября 2022

Курганским водителям придется дольше ехать в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, петухово, трасса, дорога, ремонт дорог, ремонтные работы
С 217 км по 222 км трассы Курган — Екатеринбург будет ограничено движение (архивное фото) Фото:

Водителям из Курганской области придется дольше ехать в город Екатеринбург. На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган не завершен ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили представители дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал».

«В связи с продолжением ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлены ограничения движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — пояснили URA.RU в службе.

Сообщается, что дорожные работы на федеральной трассе идут с 217 километра по 222 километр. Реверсивное движение и ограничение по скорости для водителей на этом участке продлится с 1 декабря по 15 декабря.

Ранее URA.RU писало, что движение по федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган частично перекрыто. На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничения продлятся до завершения ремонтных работ железнодорожного переезда.

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Водителям из Курганской области придется дольше ехать в город Екатеринбург. На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган не завершен ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили представители дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал». «В связи с продолжением ремонта автомобильной дороги федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган продлены ограничения движения. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — пояснили URA.RU в службе. Сообщается, что дорожные работы на федеральной трассе идут с 217 километра по 222 километр. Реверсивное движение и ограничение по скорости для водителей на этом участке продлится с 1 декабря по 15 декабря. Ранее URA.RU писало, что движение по федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган частично перекрыто. На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничения продлятся до завершения ремонтных работ железнодорожного переезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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