В Челябинской области подорожала аренда загородных домов

Средняя стоимость аренды коттеджей в Челябинске — 35 тысяч 453 рубля в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области аренда загородных коттеджей с августа по декабрь 2022 года подорожала на 13,3%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале «Мир квартир».

«С августа по декабрь 2022 года ставка загородных коттеджей в Челябинской области выросла на 13,3%. Средняя стоимость аренды частного дома в южноуральской столице составляет сейчас 35 тысяч 453 рубля в месяц», — поделились аналитики портала.

Специалисты «Мир квартир» отметили также, что за три последних месяца аренда загородных коттеджей сильнее всего подорожала в Костромской области (+32,3%). Теперь снять частный дом на месяц в Костроме можно в среднем за 23 тысячи 531 рублей. Существенный рост цен на съем загородной недвижимости также был зафиксирован в Новгородской области (+29,4%), Забайкальском (+29,4%) и Пермском (+27,9%) краях, в республиках Удмуртия (+26,7%) и Ингушетия (+24,3%).

Ранее в Челябинске в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 аренда загородной недвижимости подешевела на 17,5%. Средний ценник за съем коттеджей в городе составлял 31 тысячу 295 рублей в месяц.