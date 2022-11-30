В пермских колониях не хватает десятков медиков

01 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В учреждениях системы ФСИН в Пермском крае открыты десятки вакансий для медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В учреждениях системы ФСИН в Пермском крае открыты десятки вакансий фельдшеров и врачей различных специализаций. Медиков не хватает в колониях и СИЗО Перми, Березников, Соликамска, Кудымкара, Чусового, Кунгура и Губахи. Данные о вакансиях размещены на сайте Пермского медицинского университета. Объемный документ содержит в общей сложности 80 позиций. По некоторым требуется один сотрудник, по другим двое или трое. Фельдшерам и медсестрам обещают зарплату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, врачам — от 30 до 56 тысяч. Кроме этого, выплачивать планируют квартальные и годовые премии. Как ранее рассказывало URA.RU, дефицит медицинских кадров наблюдается во всей системе здравоохранения Пермского края. Власти завлекают медиков в отделенные территории бесплатным жильем и денежными выплатами. Между тем, в конце ноября у врачей появилась возможность заработать до 500 тысяч рублей в ЧВК «Вагнер».

В учреждениях системы ФСИН в Пермском крае открыты десятки вакансий фельдшеров и врачей различных специализаций. Медиков не хватает в колониях и СИЗО Перми, Березников, Соликамска, Кудымкара, Чусового, Кунгура и Губахи. Данные о вакансиях размещены на сайте Пермского медицинского университета. Объемный документ содержит в общей сложности 80 позиций. По некоторым требуется один сотрудник, по другим двое или трое. Фельдшерам и медсестрам обещают зарплату от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, врачам — от 30 до 56 тысяч. Кроме этого, выплачивать планируют квартальные и годовые премии. Как ранее рассказывало URA.RU, дефицит медицинских кадров наблюдается во всей системе здравоохранения Пермского края. Власти завлекают медиков в отделенные территории бесплатным жильем и денежными выплатами. Между тем, в конце ноября у врачей появилась возможность заработать до 500 тысяч рублей в ЧВК «Вагнер».