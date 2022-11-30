Пермский министр озвучил, что предполагает реконструкция аэропорта

Министр Вешняков: в пермском аэропорте планируется ремонт дорожек и взлетной полосы

01 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Реконструируют рулевые дорожки и взлетную полосу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В рамках заявленной реконструкции пермского аэропорта планируется капитальный ремонт рулежных дорожек и взлетной полосы. Само здание аэровокзала ремонтировать не планируется. Об этом сообщил министр транспорта Сергей Вешняков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «У нас будет два этапа реконструкции. На первом — компания подрядчика должна закончить реконструкцию рулежных дорожек. После чего будет возможность использовать телетрапы. Мы договариваемся, чтобы все работы были сданы к августу 2023 года. На втором этапе планируется реконструировать взлетные полосы. В настоящий момент, документы на согласования в Минобороны», — заявил Вешняков. По его словам, реконструкция и расширение автовокзала не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Как отмечала пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность.

В рамках заявленной реконструкции пермского аэропорта планируется капитальный ремонт рулежных дорожек и взлетной полосы. Само здание аэровокзала ремонтировать не планируется. Об этом сообщил министр транспорта Сергей Вешняков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «У нас будет два этапа реконструкции. На первом — компания подрядчика должна закончить реконструкцию рулежных дорожек. После чего будет возможность использовать телетрапы. Мы договариваемся, чтобы все работы были сданы к августу 2023 года. На втором этапе планируется реконструировать взлетные полосы. В настоящий момент, документы на согласования в Минобороны», — заявил Вешняков. По его словам, реконструкция и расширение автовокзала не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Как отмечала пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность.