Пермский министр озвучил, что предполагает реконструкция аэропорта

В рамках заявленной реконструкции пермского аэропорта планируется капитальный ремонт рулежных дорожек и взлетной полосы. Само здание аэровокзала ремонтировать не планируется. Об этом сообщил министр транспорта Сергей Вешняков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«У нас будет два этапа реконструкции. На первом — компания подрядчика должна закончить реконструкцию рулежных дорожек. После чего будет возможность использовать телетрапы. Мы договариваемся, чтобы все работы были сданы к августу 2023 года. На втором этапе планируется реконструировать взлетные полосы. В настоящий момент, документы на согласования в Минобороны», — заявил Вешняков. По его словам, реконструкция и расширение автовокзала не планируется.
Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Пермь» планируется расширить. Как отмечала пресс-служба аэропорта, при разработке инвестпроекта будут учитываться годовой пассажиропоток и пропускная способность.
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