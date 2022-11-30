Варяги замахнулись на кусок тюменского рынка

Тюменский нефтегазовый кластер принял предприятие из Ростова

У бизнесменов Тюменской области появился новый конкурент Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Иногородние претензии на долю в тюменском нефтегазовом кластере подстегнут местных производителей к более агрессивной конкурентной борьбе. Такую версию выдвинул в беседе с агентством URA.RU доцент кафедры интегрированных коммуникаций Школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. Экономист добавил, что появление сторонних поставщиков (таких, как пришедший в Тюмень ростовский «ПОЛИМЕРПРОМ») может оказаться губительным для «слабых» участников рынка.

«Местному бизнесу придется работать эффективнее. Снижать издержки, искать новые логистические цепочки. Если гости начнут вытеснять, значит, хозяева не готовы к конкуренции», — добавил Кульбака.

Ростовский производитель полимерной продукции — одна из трех компаний, вошедших накануне в тюменский нефтегазовый кластер. По информации сервиса СБИС, «ПОЛИМЕРПРОМ» занимает в своем регионе 28 место по стоимости бизнеса среди других аналогичных, а ее чистая прибыль в 2021 году составила 4,4 млн рублей.

Мы отправили запрос руководителю кластера с просьбой прокомментировать появление в союзе новых участников. Ответ ожидается.

Тюменский нефтегазовый кластер создан, чтобы помочь разработчикам и производителям новых технологий найти потребителей. Крупнейшие участники союза — «Мессояханефтегаз», «Сибнефтемаш», северные «дочки» «Газпрома». Сейчас в кластере 105 компаний из 17 регионов России, отмечает в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.