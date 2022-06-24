Губернатор Моор отчитался перед Якушевым по важному проекту

24 июня 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал полпреду в УрФО Владимиру Якушеву о задачах Тюменского нефтегазового кластера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Межрегиональный нефтегазовый кластер поможет укрепить взаимодействие между регионами-участниками и сделать их сильнее, используя возможности друг друга. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на совещании с промышленниками Урала в Тобольске, председателем которого стал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее. Например, мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге Межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места. Главная цель остается прежней — создавать новые производства и рабочие места для земляков», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. На мероприятии в Тобольске власть и промышленники обсудили пути достижения технологического суверенитета и вопросы импортозамещения. Форум должен был состояться в начале июня, но дата его проведения была перенесена на более поздний срок. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Межрегиональный нефтегазовый кластер поможет укрепить взаимодействие между регионами-участниками и сделать их сильнее, используя возможности друг друга. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на совещании с промышленниками Урала в Тобольске, председателем которого стал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Развитие кооперации помогает предприятиям и регионам, используя возможности друг друга, становиться сильнее. Например, мы в Тюменской области для этого создали и зарегистрировали в Минпромторге Межрегиональный нефтегазовый кластер. Рынок сегодня большой, на нем всем хватит места. Главная цель остается прежней — создавать новые производства и рабочие места для земляков», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. На мероприятии в Тобольске власть и промышленники обсудили пути достижения технологического суверенитета и вопросы импортозамещения. Форум должен был состояться в начале июня, но дата его проведения была перенесена на более поздний срок.