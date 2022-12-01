В двух районах Екатеринбурга запретят парковку

В Екатеринбурге снова запрещают парковку для автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге запретят парковку в двух районах города. По просьбам местных жителей знаки о запрете остановки автомобилей поставят в Кировском и Железнодорожном районах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Знаки „Остановка запрещена“ установят на по улице Первомайская, от улицы Мира до Гагарина. Также по улице Технической, от улицы Надеждинской до Теплоходного проезда», — уточнила администрация Екатеринбурга.

В администрации города Екатеринбурга учли мнение граждан, неоднократно обращавшихся с просьбой об обеспечении пропускной способности транспортных артерий. Именно с этой целью будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге закроют улицу в районе Южного Автовокзала. Движение перекроют на две недели.