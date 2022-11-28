В Екатеринбурге закроют улицу в районе Южного Автовокзала

Автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря
В столице Урала на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.
«Строители ограничат движение транспорта по улице Авиационной. Речь идет об участке улицы от Сурикова до Серова. Ограничение будет действовать с 9 по 23 декабря 2022 года. На участке будут обустраиваться сети водоснабжения», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт. Работы до марта 2023 года.
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