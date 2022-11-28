В Екатеринбурге закроют улицу в районе Южного Автовокзала

В Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной
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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, город екатеринбург, улица серафимы дерябиной
Автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря Фото:

В столице Урала на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.

«Строители ограничат движение транспорта по улице Авиационной. Речь идет об участке улицы от Сурикова до Серова. Ограничение будет действовать с 9 по 23 декабря 2022 года. На участке будут обустраиваться сети водоснабжения», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт. Работы до марта 2023 года.

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В столице Урала на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга. «Строители ограничат движение транспорта по улице Авиационной. Речь идет об участке улицы от Сурикова до Серова. Ограничение будет действовать с 9 по 23 декабря 2022 года. На участке будут обустраиваться сети водоснабжения», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт. Работы до марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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