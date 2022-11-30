30 ноября 2022

Полицейские опубликовали видео погони за пьяным курганцем

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Город. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, дпс
Погоня произошла в городе Петухово (архивное фото) Фото:

В городе Петухово Курганской области нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции. Видео погони было опубликовано 1 декабря в telegram-канале областного УМВД.

«В Петухово нетрезвый водитель без прав сначала пытался скрыться от полицейских. После задержания уже в патрульном автомобиле продолжил вести себя агрессивно», — указано в сообщении.

По данным сайта областного УМВД, после задержания в служебном автомобиле водитель оказывал неповиновение полицейским, из-за чего на него надели наручники. От медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили административные протоколы. Ранее мужчину дважды лишали водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения и привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством.

Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, из-за чего следователь СУ СК РФ по Курганской области возбудил уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В городе Петухово Курганской области нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции. Видео погони было опубликовано 1 декабря в telegram-канале областного УМВД. «В Петухово нетрезвый водитель без прав сначала пытался скрыться от полицейских. После задержания уже в патрульном автомобиле продолжил вести себя агрессивно», — указано в сообщении. По данным сайта областного УМВД, после задержания в служебном автомобиле водитель оказывал неповиновение полицейским, из-за чего на него надели наручники. От медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили административные протоколы. Ранее мужчину дважды лишали водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения и привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством. Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, из-за чего следователь СУ СК РФ по Курганской области возбудил уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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