Полицейские опубликовали видео погони за пьяным курганцем

01 декабря 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Погоня произошла в городе Петухово (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Петухово Курганской области нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции. Видео погони было опубликовано 1 декабря в telegram-канале областного УМВД. «В Петухово нетрезвый водитель без прав сначала пытался скрыться от полицейских. После задержания уже в патрульном автомобиле продолжил вести себя агрессивно», — указано в сообщении. По данным сайта областного УМВД, после задержания в служебном автомобиле водитель оказывал неповиновение полицейским, из-за чего на него надели наручники. От медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили административные протоколы. Ранее мужчину дважды лишали водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения и привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством. Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, из-за чего следователь СУ СК РФ по Курганской области возбудил уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В городе Петухово Курганской области нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции. Видео погони было опубликовано 1 декабря в telegram-канале областного УМВД. «В Петухово нетрезвый водитель без прав сначала пытался скрыться от полицейских. После задержания уже в патрульном автомобиле продолжил вести себя агрессивно», — указано в сообщении. По данным сайта областного УМВД, после задержания в служебном автомобиле водитель оказывал неповиновение полицейским, из-за чего на него надели наручники. От медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили административные протоколы. Ранее мужчину дважды лишали водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения и привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством. Водителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, из-за чего следователь СУ СК РФ по Курганской области возбудил уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.