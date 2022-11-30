Мобилизованный из ХМАО объяснил, почему бойцам разрешено носить свою экипировку

Мобилизованный из ХМАО: бойцам не обязательно ходить в уставной одежде

01 декабря 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Бойцам разрешено ходить в своей одежде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, который проходит подготовку в омском военном гарнизоне, рассказал корреспонденту URA.RU, что в учебках к бойцам нет жестких требований по поводу ношения уставной формы, как у срочников. Поэтому военнослужащие по возможности приобретают свою экипировку. «Мы не срочники, нам не обязательно ходить в уставной одежде. К этому здесь все спокойно относятся. Парни ходят в том, что удобно, чтобы можно было бегать, ползать, лазать и все это максимально эффективно. Государство выдает комплекты летней и зимней одежды. Они тоже неплохие, я вот хожу и в ней, и в своей хожу, чтобы было удобно», — рассказал военнослужащий. По словам мобилизованного, многие бойцы берут себе отдельно обувь, поскольку передвигаться приходится очень много. «Если кто-то идет сейчас добровольцами, то, конечно, можно брать то, что тебе удобно. Разумеется, не красное, не желтое — нужен камуфляжный цвет. Если есть возможность, лучше брать по два комплекта. Постирал, и пока сохнет ходишь во втором. Понятно, что все необходимое и так выдадут, но когда ты снарягу сам выбираешь, индивидуально, конечно, оно будет удобнее. Поэтому парни даже бронежилеты, каски, наушники и разгрузки себе берут», — добавляет мобилизованный. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, должна передислоцироваться в сторону сектора СВО к середине декабря. О завершении мобилизационных мероприятий в России 28 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. После подготовки военнослужащих направят в помощь российской армии для проведения спецоперации. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный из ХМАО, который проходит подготовку в омском военном гарнизоне, рассказал корреспонденту URA.RU, что в учебках к бойцам нет жестких требований по поводу ношения уставной формы, как у срочников. Поэтому военнослужащие по возможности приобретают свою экипировку. «Мы не срочники, нам не обязательно ходить в уставной одежде. К этому здесь все спокойно относятся. Парни ходят в том, что удобно, чтобы можно было бегать, ползать, лазать и все это максимально эффективно. Государство выдает комплекты летней и зимней одежды. Они тоже неплохие, я вот хожу и в ней, и в своей хожу, чтобы было удобно», — рассказал военнослужащий. По словам мобилизованного, многие бойцы берут себе отдельно обувь, поскольку передвигаться приходится очень много. «Если кто-то идет сейчас добровольцами, то, конечно, можно брать то, что тебе удобно. Разумеется, не красное, не желтое — нужен камуфляжный цвет. Если есть возможность, лучше брать по два комплекта. Постирал, и пока сохнет ходишь во втором. Понятно, что все необходимое и так выдадут, но когда ты снарягу сам выбираешь, индивидуально, конечно, оно будет удобнее. Поэтому парни даже бронежилеты, каски, наушники и разгрузки себе берут», — добавляет мобилизованный. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, должна передислоцироваться в сторону сектора СВО к середине декабря. О завершении мобилизационных мероприятий в России 28 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. После подготовки военнослужащих направят в помощь российской армии для проведения спецоперации. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.