Мобилизованные из ХМАО заканчивают подготовку в учебных центрах

29 ноября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Учебный процесс мобилизованных в УрФО заканчивается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения, ну и от решений министерства обороны. В первых числах декабря появится какая-то ясность. Частично отправка отдельных подразделений идет, но основная доля наших мобилизованных пока находится в УрФО», — сказал Тиртока. По его словам, значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, вероятнее всего будет передислоцирована в сектор СВО к середине декабря.



На данный момент в югорском правительстве говорят, что у них нет информации об участии мобилизованных из ХМАО в специальной военной операции. В основном полки, укомплектованные югорчанами, остаются в учебных центрах.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. В связи с этим, возможна передислокация за пределы Уральского федерального округа. Ближе к сектору специальной военной операции.

Мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения, ну и от решений министерства обороны. В первых числах декабря появится какая-то ясность. Частично отправка отдельных подразделений идет, но основная доля наших мобилизованных пока находится в УрФО», — сказал Тиртока. По его словам, значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, вероятнее всего будет передислоцирована в сектор СВО к середине декабря. На данный момент в югорском правительстве говорят, что у них нет информации об участии мобилизованных из ХМАО в специальной военной операции. В основном полки, укомплектованные югорчанами, остаются в учебных центрах. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. В связи с этим, возможна передислокация за пределы Уральского федерального округа. Ближе к сектору специальной военной операции.