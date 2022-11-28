28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Мобилизованные из ХМАО заканчивают подготовку в учебных центрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка ЖГУТа на стрельбище ДОСААФ в Старопышминске. Свердловская область
Учебный процесс мобилизованных в УрФО заканчивается Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.

«Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения, ну и от решений министерства обороны. В первых числах декабря появится какая-то ясность. Частично отправка отдельных подразделений идет, но основная доля наших мобилизованных пока находится в УрФО», — сказал Тиртока. По его словам, значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, вероятнее всего будет передислоцирована в сектор СВО к середине декабря.

На данный момент в югорском правительстве говорят, что у них нет информации об участии мобилизованных из ХМАО в специальной военной операции. В основном полки, укомплектованные югорчанами, остаются в учебных центрах.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. В связи с этим, возможна передислокация за пределы Уральского федерального округа. Ближе к сектору специальной военной операции.

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Мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения, ну и от решений министерства обороны. В первых числах декабря появится какая-то ясность. Частично отправка отдельных подразделений идет, но основная доля наших мобилизованных пока находится в УрФО», — сказал Тиртока. По его словам, значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, вероятнее всего будет передислоцирована в сектор СВО к середине декабря. На данный момент в югорском правительстве говорят, что у них нет информации об участии мобилизованных из ХМАО в специальной военной операции. В основном полки, укомплектованные югорчанами, остаются в учебных центрах. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО пройдут дополнительную подготовку по современному вооружению. В связи с этим, возможна передислокация за пределы Уральского федерального округа. Ближе к сектору специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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