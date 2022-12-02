В Госдуме потребовали расширить список россиян, получающих единое пособие на детей

02 декабря 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Российским семьям требуется прямая поддержка государства, сказал Михаил Щапов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единое пособие на детей должны получать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Такой инициативой с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «С 1 января вводится универсальное пособие на детей. Очень правильная мера по созданию системы бесшовной поддержки — от беременности и вплоть до 18-летия ребенка. Однако право на выплату получат семьи, где среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума на члена семьи. Но, те, кто имеют от одного до двух прожиточных минимумов, точно также с огромным трудом могут обеспечить ребенку достойное взросление. Разве есть существенная разница между семьей, где доход на одного члена семьи меньше 12 654 рублей, или, например, составляет 12 754 рубля? Поэтому уже в ходе этого бюджетного процесса наша фракция предложила включить в число нуждающихся и тех, у кого среднедушевой доход в семье составляет от одного до двух прожиточных минимумов», — сказал Михаил Щапов. По его словам, деньги у государства на расширение списка получателей пособия есть. «Цена вопроса при этом в масштабах бюджета невелика: порядка 150 млрд рублей. При общих затратах в 2024 году на уровне 1,2 трлн рублей, это не сильно нагрузит систему. Сейчас нуждающимся требуется прямая поддержка из бюджета. Это более оперативный механизм прямого действия, который позволяет гибко реагировать на потребности людей и предоставлять им поддержку прямо посреди года, не дожидаясь нового налогового периода. В этой части нет предела для совершенствования. Будем добиваться реализации этого предложения», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране появится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплата будет осуществляться до совершеннолетия детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единое пособие на детей должны получать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Такой инициативой с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «С 1 января вводится универсальное пособие на детей. Очень правильная мера по созданию системы бесшовной поддержки — от беременности и вплоть до 18-летия ребенка. Однако право на выплату получат семьи, где среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума на члена семьи. Но, те, кто имеют от одного до двух прожиточных минимумов, точно также с огромным трудом могут обеспечить ребенку достойное взросление. Разве есть существенная разница между семьей, где доход на одного члена семьи меньше 12 654 рублей, или, например, составляет 12 754 рубля? Поэтому уже в ходе этого бюджетного процесса наша фракция предложила включить в число нуждающихся и тех, у кого среднедушевой доход в семье составляет от одного до двух прожиточных минимумов», — сказал Михаил Щапов. По его словам, деньги у государства на расширение списка получателей пособия есть. «Цена вопроса при этом в масштабах бюджета невелика: порядка 150 млрд рублей. При общих затратах в 2024 году на уровне 1,2 трлн рублей, это не сильно нагрузит систему. Сейчас нуждающимся требуется прямая поддержка из бюджета. Это более оперативный механизм прямого действия, который позволяет гибко реагировать на потребности людей и предоставлять им поддержку прямо посреди года, не дожидаясь нового налогового периода. В этой части нет предела для совершенствования. Будем добиваться реализации этого предложения», — подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране появится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплата будет осуществляться до совершеннолетия детей.