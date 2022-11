Global Times: НАТО скоро бросит Украину

Global Times: НАТО сократит поставки оружия Украине из-за кризиса

Global Times: НАТО скоро бросит Украину

Global Times: НАТО сократит поставки оружия Украине из-за кризиса

Страны НАТО практически прекратят оказывать материальную и военную помощь Украине из-за экономического истощения. Об этом заявил эксперт по исследованиям США и научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян. «Вполне возможно резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО», — приводит Global Times слова Люй. Он добавил, что НАТО продолжит поставлять оружие на территорию Украины, «но на символическом уровне». Люй отметил, чтобы упорядочить кризис и вернуть народы Украины и Европы к нормальной жизни, страны НАТО могут начать переговоры с Российской Федерацией. «Переговоры с РФ зависят от того, как страны-члены НАТО ведут переговоры с США», — добавил он. Ранее американская газета The New Yourk Times сообщала, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой запас вооружения для помощи Украине. Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо оказывать помощь Украине для того, чтобы не дать России победить в конфликте. Также The New York Times пишет, что оружие, поставляемое США Украине, изнашивается после нескольких месяцев использования. Глава американского Комитета Марк Милли информировал о том, что Соединенные Штаты буду оказывать Украине военную поддержку сколько потребуется, напоминает RT.

