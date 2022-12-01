Медведев ответил на призывы Украины уничтожить РФ

Заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова об уничтожении России не стоит того, чтобы на него отвечать. Так его прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично, надо уничтожать таких нацистских ублюдков», — заявил Медведев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. Он также отмечал, что сейчас для переговоров между странами нет оснований.
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Заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова об уничтожении России не стоит того, чтобы на него отвечать. Так его прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нет смысла отвечать на этот бред симметрично, надо уничтожать таких нацистских ублюдков», — заявил Медведев. Его слова передает РИА Новости. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина должна уничтожить Россию. Он также отмечал, что сейчас для переговоров между странами нет оснований.