Парламент Финляндии в ближайшее время рассмотрит законопроект о вступлении страны в НАТО

Парламент Финляндии готов рассмотреть законопроект о присоединении к НАТО
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Рассмотрение парламентом законопроекта о вступлении Финляндии в блок НАТО может пройти уже в декабре. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
«Предполагается, что проект поступит в парламент в начале декабря. Идет работа над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, конкретный график уточним позднее», — заявил министр Кайкконен, передает ТАСС.
На данный момент только две страны не ратифицировали соглашение о присоединении к североатлантическому альянсу — это Венгрия и Турция. По правилам организации, новая страна может вступить только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.
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