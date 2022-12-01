01 декабря 2022

Парламент Финляндии в ближайшее время рассмотрит законопроект о вступлении страны в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Парламент Финляндии готов рассмотреть законопроект о присоединении к НАТО Фото:
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Рассмотрение парламентом законопроекта о вступлении Финляндии в блок НАТО может пройти уже в декабре. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

«Предполагается, что проект поступит в парламент в начале декабря. Идет работа над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, конкретный график уточним позднее», — заявил министр Кайкконен, передает ТАСС.

На данный момент только две страны не ратифицировали соглашение о присоединении к североатлантическому альянсу — это Венгрия и Турция. По правилам организации, новая страна может вступить только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.

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Рассмотрение парламентом законопроекта о вступлении Финляндии в блок НАТО может пройти уже в декабре. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. «Предполагается, что проект поступит в парламент в начале декабря. Идет работа над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, конкретный график уточним позднее», — заявил министр Кайкконен, передает ТАСС. На данный момент только две страны не ратифицировали соглашение о присоединении к североатлантическому альянсу — это Венгрия и Турция. По правилам организации, новая страна может вступить только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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