Парламент Финляндии в ближайшее время рассмотрит законопроект о вступлении страны в НАТО

02 декабря 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Парламент Финляндии готов рассмотреть законопроект о присоединении к НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Рассмотрение парламентом законопроекта о вступлении Финляндии в блок НАТО может пройти уже в декабре. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. «Предполагается, что проект поступит в парламент в начале декабря. Идет работа над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, конкретный график уточним позднее», — заявил министр Кайкконен, передает ТАСС. На данный момент только две страны не ратифицировали соглашение о присоединении к североатлантическому альянсу — это Венгрия и Турция. По правилам организации, новая страна может вступить только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.

Рассмотрение парламентом законопроекта о вступлении Финляндии в блок НАТО может пройти уже в декабре. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. «Предполагается, что проект поступит в парламент в начале декабря. Идет работа над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, конкретный график уточним позднее», — заявил министр Кайкконен, передает ТАСС. На данный момент только две страны не ратифицировали соглашение о присоединении к североатлантическому альянсу — это Венгрия и Турция. По правилам организации, новая страна может вступить только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.