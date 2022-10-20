В Венгрии обсудят вопрос о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Парламент Венгрии обсудит ратификацию о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 24 октября

21 октября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Из всех стран НАТО пока лишь Венгрия и Турция не ратифицировали эти документы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Парламент Венгрии 24 октября рассмотрит ратификацию (утверждение верховной государственной властью международного договора — прим. ред. URA.RU) договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом говорится на сайте парламента. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО обсудят в Венгрии 24 октября. Заседание парламента состоится в 10:30 (11:30 по Москве). На нем будут обсуждаться «меры, необходимые для присоединения Финляндской Республики и Королевства Швеции к Североатлантическому договору». Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позднее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. На сегодняшний день документ не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.

Парламент Венгрии 24 октября рассмотрит ратификацию (утверждение верховной государственной властью международного договора — прим. ред. URA.RU) договора о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом говорится на сайте парламента. Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО обсудят в Венгрии 24 октября. Заседание парламента состоится в 10:30 (11:30 по Москве). На нем будут обсуждаться «меры, необходимые для присоединения Финляндской Республики и Королевства Швеции к Североатлантическому договору». Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позднее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. На сегодняшний день документ не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.