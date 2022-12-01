01 декабря 2022

Свердловская библиотека признана одной из лучших для людей с ограниченными возможностями

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Сысертская районная библиотека заняла второе место в конкурсе доступности для слабовидящих людей Фото:

Сысертская (Свердловская область) районная библиотека заняла второе место в номинации «Лучшие инклюзивные практики в библиотечном обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе Сысертского городского округа.

«Работа библиотеки признана одной из лучших в Свердловской области. В ней созданы комфортные условия для слабовидящих людей, есть издания на специальных носителях, тифлофлэшплееры [устройства, воспроизводящие книги], крупношрифтовые книги, отдельный компьютер с клавиатурой для незрячих», — рассказали в пресс-службе города.

Конкурс «Лучший библиотечный пункт для инвалидов по зрению» был организован свердловской областной специальной библиотекой для слепых, при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В конкурсе приняли участие библиотеки из 17 городов и районов области.

Ранее URA.RU сообщало о выставке для слабовидящих людей в Екатеринбурге. Она прошла в интерактивном формате в рамках Всероссийского фестиваля чтения вслух «Живая классика».

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Сысертская (Свердловская область) районная библиотека заняла второе место в номинации «Лучшие инклюзивные практики в библиотечном обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе Сысертского городского округа. «Работа библиотеки признана одной из лучших в Свердловской области. В ней созданы комфортные условия для слабовидящих людей, есть издания на специальных носителях, тифлофлэшплееры [устройства, воспроизводящие книги], крупношрифтовые книги, отдельный компьютер с клавиатурой для незрячих», — рассказали в пресс-службе города. Конкурс «Лучший библиотечный пункт для инвалидов по зрению» был организован свердловской областной специальной библиотекой для слепых, при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В конкурсе приняли участие библиотеки из 17 городов и районов области. Ранее URA.RU сообщало о выставке для слабовидящих людей в Екатеринбурге. Она прошла в интерактивном формате в рамках Всероссийского фестиваля чтения вслух «Живая классика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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