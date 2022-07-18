В Екатеринбурге представят выставку для незрячих людей

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Презентация выставки тактильных картин «Видеть невидимое» в музее ИЗО. Екатеринбург, выстака для слепых, тактильные картины, рельефные копии, выставка для незрячих
В столице Урала состоится интерактивная выставка специальных форматов для незрячих людей Фото:

В Екатеринбурге представят интерактивную выставку для незрячих людей. Выставка пройдет в рамках Всероссийского фестиваля чтения вслух «Живая классика».

«У нас состоится интерактивная выставка специальных форматов. На выставке будут представлены изображения, которые понятны и слабовидящему ребенку, и обычному ребенку, и тотально слепому. Более того, эти многоформатные издания имеют аудио звук», — сказала заведующая кафедрой детской литературы Свердловской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Римма Садыкова на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее агентство писало, что екатеринбургский Ельцин Центр запускает проект по борьбе с дискриминацией. Речь идет о защите прав людей с заболеваниями, к которым в российском обществе часто относятся негативно — это ВИЧ-инфекция, туберкулез, аутизм, ментальные отклонения, инвалидность.

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В Екатеринбурге представят интерактивную выставку для незрячих людей. Выставка пройдет в рамках Всероссийского фестиваля чтения вслух «Живая классика». «У нас состоится интерактивная выставка специальных форматов. На выставке будут представлены изображения, которые понятны и слабовидящему ребенку, и обычному ребенку, и тотально слепому. Более того, эти многоформатные издания имеют аудио звук», — сказала заведующая кафедрой детской литературы Свердловской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Римма Садыкова на пресс-конференции в ТАСС. Ранее агентство писало, что екатеринбургский Ельцин Центр запускает проект по борьбе с дискриминацией. Речь идет о защите прав людей с заболеваниями, к которым в российском обществе часто относятся негативно — это ВИЧ-инфекция, туберкулез, аутизм, ментальные отклонения, инвалидность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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