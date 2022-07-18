В Екатеринбурге представят выставку для незрячих людей

В столице Урала состоится интерактивная выставка специальных форматов для незрячих людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге представят интерактивную выставку для незрячих людей. Выставка пройдет в рамках Всероссийского фестиваля чтения вслух «Живая классика».

«У нас состоится интерактивная выставка специальных форматов. На выставке будут представлены изображения, которые понятны и слабовидящему ребенку, и обычному ребенку, и тотально слепому. Более того, эти многоформатные издания имеют аудио звук», — сказала заведующая кафедрой детской литературы Свердловской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Римма Садыкова на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее агентство писало, что екатеринбургский Ельцин Центр запускает проект по борьбе с дискриминацией. Речь идет о защите прав людей с заболеваниями, к которым в российском обществе часто относятся негативно — это ВИЧ-инфекция, туберкулез, аутизм, ментальные отклонения, инвалидность.