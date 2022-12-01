Зеленский намерен ввести новые запреты на Украине из-за России

Зеленский: на Украине будут запрещены религиозные организации, связанные с РФ

02 декабря 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет запретить религиозные организации на Украине, связанные с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине [с Россией]», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он также сообщил, что СНБО поручила правительству Украины внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Вместе с тем, по его словам, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом». Ранее украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. До этого на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ), изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине [с Россией]», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он также сообщил, что СНБО поручила правительству Украины внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Вместе с тем, по его словам, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом». Ранее украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. До этого на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ), изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду.