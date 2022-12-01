01 декабря 2022

Зеленский намерен ввести новые запреты на Украине из-за России

Зеленский: на Украине будут запрещены религиозные организации, связанные с РФ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет запретить религиозные организации на Украине, связанные с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине [с Россией]», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Он также сообщил, что СНБО поручила правительству Украины внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Вместе с тем, по его словам, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом».

Ранее украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. До этого на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ), изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен запретить в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине [с Россией]», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он также сообщил, что СНБО поручила правительству Украины внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Вместе с тем, по его словам, госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом». Ранее украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ. До этого на Украине потребовали запретить деятельность Русской православной церкви (РПЦ), изъять ее недвижимость и иное имущество. Тогда законопроект был внесен в Верховную Раду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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