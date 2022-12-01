Путин проведет встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья

02 декабря 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Встреча президента России с людьми с ОВЗ состоится третьего декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В ней примут участие граждане с инвалидностью и представители общественных организаций. «Встреча состоится в преддверии Международного дня людей с ОВЗ, который проходит под эгидой ООН, ежегодно 3 декабря. На встрече будут рассмотрены вопросы социальной интеграции людей с ОВЗ, реабилитации, инклюзивного образования, государственная и негосударственная поддержка инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства», — рассказали в ТАСС. Это не первая подобная встреча Путина. Годом ранее глава государства беседовал с людьми с ОВЗ и общественниками, где подчеркнул важность поддержки людей с ограничениями по здоровью. Ранее URA.RU сообщало о встрече Владимира Путина с матерями участников СВО. Общение состоялось накануне праздника Дня Матери.

Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В ней примут участие граждане с инвалидностью и представители общественных организаций. «Встреча состоится в преддверии Международного дня людей с ОВЗ, который проходит под эгидой ООН, ежегодно 3 декабря. На встрече будут рассмотрены вопросы социальной интеграции людей с ОВЗ, реабилитации, инклюзивного образования, государственная и негосударственная поддержка инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства», — рассказали в ТАСС. Это не первая подобная встреча Путина. Годом ранее глава государства беседовал с людьми с ОВЗ и общественниками, где подчеркнул важность поддержки людей с ограничениями по здоровью. Ранее URA.RU сообщало о встрече Владимира Путина с матерями участников СВО. Общение состоялось накануне праздника Дня Матери.