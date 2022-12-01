01 декабря 2022

Путин проведет встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Встреча президента России с людьми с ОВЗ состоится третьего декабря Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В ней примут участие граждане с инвалидностью и представители общественных организаций.

«Встреча состоится в преддверии Международного дня людей с ОВЗ, который проходит под эгидой ООН, ежегодно 3 декабря. На встрече будут рассмотрены вопросы социальной интеграции людей с ОВЗ, реабилитации, инклюзивного образования, государственная и негосударственная поддержка инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства», — рассказали в ТАСС.

Это не первая подобная встреча Путина. Годом ранее глава государства беседовал с людьми с ОВЗ и общественниками, где подчеркнул важность поддержки людей с ограничениями по здоровью.

Ранее URA.RU сообщало о встрече Владимира Путина с матерями участников СВО. Общение состоялось накануне праздника Дня Матери.

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Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В ней примут участие граждане с инвалидностью и представители общественных организаций. «Встреча состоится в преддверии Международного дня людей с ОВЗ, который проходит под эгидой ООН, ежегодно 3 декабря. На встрече будут рассмотрены вопросы социальной интеграции людей с ОВЗ, реабилитации, инклюзивного образования, государственная и негосударственная поддержка инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий, их трудоустройства», — рассказали в ТАСС. Это не первая подобная встреча Путина. Годом ранее глава государства беседовал с людьми с ОВЗ и общественниками, где подчеркнул важность поддержки людей с ограничениями по здоровью. Ранее URA.RU сообщало о встрече Владимира Путина с матерями участников СВО. Общение состоялось накануне праздника Дня Матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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