01 декабря 2022
30 ноября 2022

Мэрия Сургута ищет подрядчика для содержания кладбищ

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнеборовское кладбище. Тюмень, могилы, кладбище, памятники
На содержание кладбищ в первой половине 2023 года в Сургуте планируют потратить 6,9 млн рублей Фото:

Администрация Сургута разместила тендер на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Объект закупки — оказание услуг по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ Сургут. В процессе оказания услуг исполнитель ежедневно осуществляет визуальный осмотр территории объектов содержания», — сообщается в закупке.

Начальная цена контракта — более 6,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 9 декабря. Срок оказания услуг: с 1 января по 30 июня 2023 года.

В обязанности подрядчика входит вывоз мусора, очистка от снега и наледи, содержание общественных туалетов, содержание заброшенных мест захоронений и мест захоронений ветеранов ВОВ. В теплое время года требуется косить траву, ухаживать за деревьями, следить за скамейками и урнами.

Места оказания услуг: кладбища «Чернореченское», «Чернореченское-2», расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, сектор III колумбария и автостоянка на 120 мест.

Ранее URA.RU сообщало, что на четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. Силовики установили один случай продажи бесплатного места для захоронения.

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Администрация Сургута разместила тендер на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ Сургут. В процессе оказания услуг исполнитель ежедневно осуществляет визуальный осмотр территории объектов содержания», — сообщается в закупке. Начальная цена контракта — более 6,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 9 декабря. Срок оказания услуг: с 1 января по 30 июня 2023 года. В обязанности подрядчика входит вывоз мусора, очистка от снега и наледи, содержание общественных туалетов, содержание заброшенных мест захоронений и мест захоронений ветеранов ВОВ. В теплое время года требуется косить траву, ухаживать за деревьями, следить за скамейками и урнами. Места оказания услуг: кладбища «Чернореченское», «Чернореченское-2», расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, сектор III колумбария и автостоянка на 120 мест. Ранее URA.RU сообщало, что на четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. Силовики установили один случай продажи бесплатного места для захоронения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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