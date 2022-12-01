Мэрия Сургута ищет подрядчика для содержания кладбищ 02 декабря 2022 в 04:40 Размер текста - 17 + На содержание кладбищ в первой половине 2023 года в Сургуте планируют потратить 6,9 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Сургута разместила тендер на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ Сургут. В процессе оказания услуг исполнитель ежедневно осуществляет визуальный осмотр территории объектов содержания», — сообщается в закупке. Начальная цена контракта — более 6,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 9 декабря. Срок оказания услуг: с 1 января по 30 июня 2023 года. В обязанности подрядчика входит вывоз мусора, очистка от снега и наледи, содержание общественных туалетов, содержание заброшенных мест захоронений и мест захоронений ветеранов ВОВ. В теплое время года требуется косить траву, ухаживать за деревьями, следить за скамейками и урнами. Места оказания услуг: кладбища «Чернореченское», «Чернореченское-2», расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, сектор III колумбария и автостоянка на 120 мест. Ранее URA.RU сообщало, что на четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. Силовики установили один случай продажи бесплатного места для захоронения. Администрация Сургута разместила тендер на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ Сургут. В процессе оказания услуг исполнитель ежедневно осуществляет визуальный осмотр территории объектов содержания», — сообщается в закупке. Начальная цена контракта — более 6,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 9 декабря. Срок оказания услуг: с 1 января по 30 июня 2023 года. В обязанности подрядчика входит вывоз мусора, очистка от снега и наледи, содержание общественных туалетов, содержание заброшенных мест захоронений и мест захоронений ветеранов ВОВ. В теплое время года требуется косить траву, ухаживать за деревьями, следить за скамейками и урнами. Места оказания услуг: кладбища «Чернореченское», «Чернореченское-2», расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, сектор III колумбария и автостоянка на 120 мест. Ранее URA.RU сообщало, что на четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. Силовики установили один случай продажи бесплатного места для захоронения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям