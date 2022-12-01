Мэрия Сургута ищет подрядчика для содержания кладбищ

Администрация Сургута разместила тендер на оказание услуг по уборке и содержанию местных кладбищ. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«Объект закупки — оказание услуг по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ Сургут. В процессе оказания услуг исполнитель ежедневно осуществляет визуальный осмотр территории объектов содержания», — сообщается в закупке.
Начальная цена контракта — более 6,9 миллиона рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 9 декабря. Срок оказания услуг: с 1 января по 30 июня 2023 года.
В обязанности подрядчика входит вывоз мусора, очистка от снега и наледи, содержание общественных туалетов, содержание заброшенных мест захоронений и мест захоронений ветеранов ВОВ. В теплое время года требуется косить траву, ухаживать за деревьями, следить за скамейками и урнами.
Места оказания услуг: кладбища «Чернореченское», «Чернореченское-2», расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, сектор III колумбария и автостоянка на 120 мест.
Ранее URA.RU сообщало, что на четверых сотрудников, работающих на сургутском кладбище, завели уголовное дело за мошенничество. Силовики установили один случай продажи бесплатного места для захоронения.
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