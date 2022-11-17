Четверть российских пенсионеров хотят получать по 100 тысяч рублей

17 ноября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники финансовой сферы ожидают получать пенсию 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около 24% пенсионеров в России хотят получать выплату размером 100 тысяч рублей. Об этом сообщили исследователи «Работы.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ). «Четверть опрошенных россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 тысяч рублей в месяц, причем этого хотят 37% IT-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Еще 16% россиян рассчитывают на пенсию в 50-60 тысяч рублей в месяц», — сообщает РБК. На такую сумму рассчитывают медики, бухгалтеры, сотрудники ритейла и образования. В России с 1 января 2023 года запланирована индексация пенсий по старости на 4,8%, передает сайт MK.RU . Чтобы обеспечить себе безбедную старость, нужно откладывать треть доходов на протяжении 20 лет, заявил URA.RU президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Около 24% пенсионеров в России хотят получать выплату размером 100 тысяч рублей. Об этом сообщили исследователи «Работы.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ). «Четверть опрошенных россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 тысяч рублей в месяц, причем этого хотят 37% IT-специалистов и по 28% финансистов и строителей. Еще 16% россиян рассчитывают на пенсию в 50-60 тысяч рублей в месяц», — сообщает РБК. На такую сумму рассчитывают медики, бухгалтеры, сотрудники ритейла и образования. В России с 1 января 2023 года запланирована индексация пенсий по старости на 4,8%, передает сайт MK.RU. Чтобы обеспечить себе безбедную старость, нужно откладывать треть доходов на протяжении 20 лет, заявил URA.RU президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.