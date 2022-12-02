Global Times: США лицемерно относятся к национальной безопасности других стран

02 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

США закрывают глаза на насилие и беспорядки в других странах, которые являются выгодными для американских властей, пишет Global Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США активно используют запрет на применение насилия в своей собственной стране, но когда дело доходит до других государств, то там они закрывают глаза на усилия направляемые на раскрутку беспорядков по поводу недовольства местными властями. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Некоторые элиты США придерживаются бессовестных двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности», — пишет газета. Автор материала считает, что американские власти грозят тюремными сроками тем, кто попытается прибегнуть к насилию и беспорядкам по отношению к правительству в своей стране, но когда дело касается до подрывников ситуации в Китае, то здесь американцы закрывают на это глаза. Все это говорит о лицемерии всех тех, кто причастен к американской политике. Ранее глава Китая Си Цзиньпин обозначил президенту США Джо Байдену красные линии, за которые не рекомендуется переступать при диалоге двух стран, среди этих линий также присутствует и вопрос независимости Тайваня. Недавно американские военные корабли своими действиями в море вновь угрожали безопасности Китая, передает RT. Также давлению со стороны США подвергаются и китайские компании, сообщает «Национальная служба новостей».

Власти США активно используют запрет на применение насилия в своей собственной стране, но когда дело доходит до других государств, то там они закрывают глаза на усилия направляемые на раскрутку беспорядков по поводу недовольства местными властями. Об этом сообщает китайская газета Global Times. «Некоторые элиты США придерживаются бессовестных двойных стандартов в отношении сил, угрожающих национальной безопасности», — пишет газета. Автор материала считает, что американские власти грозят тюремными сроками тем, кто попытается прибегнуть к насилию и беспорядкам по отношению к правительству в своей стране, но когда дело касается до подрывников ситуации в Китае, то здесь американцы закрывают на это глаза. Все это говорит о лицемерии всех тех, кто причастен к американской политике. Ранее глава Китая Си Цзиньпин обозначил президенту США Джо Байдену красные линии, за которые не рекомендуется переступать при диалоге двух стран, среди этих линий также присутствует и вопрос независимости Тайваня. Недавно американские военные корабли своими действиями в море вновь угрожали безопасности Китая, передает RT. Также давлению со стороны США подвергаются и китайские компании, сообщает «Национальная служба новостей».