Свердловская область получила миллиарды рублей на выполнение главного указа Путина

Свердловской области выделили два миллиарда рублей на социальную газификацию в регионе

Планируется, что к 2030 году газ подведут к 90% жилых домов Свердловской области Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловская область получила около двух миллиардов рублей от единого оператора газификации АО «Регионгаз-инвест» на социальную газификацию, объявленную президентом России Владимиром Путиным в октябре 2021 года. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

«На социальную газификацию Ирбитского и Михайловского муниципальных образований, Тавдинского и Туринского городских округов Единый оператор газификации АО „Регионгаз-инвест“ направит еще 1,9 миллиарда рублей. Деньги пойдут на подведение сетей газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах», — заявили в ДИПе.

Также для догазификации Староуткинска, Пышминского, Невьянского, Бисертского городских округов и городского поселения Атиг будет направлено 95 миллионов рублей от предприятия «Газовые сети». «На реализацию программы по социальной газификации, объявленную президентом России, направляются беспрецедентные суммы. У уральцев, которые давно хотели перейти от печного отопления на более экологическое и экономическое газовое, сейчас есть хорошая возможность осуществить свои планы», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, за последний год свердловчане подали более 50 тысяч заявок на участие в программе социальной газификации, благодаря чему было построено более 220 километров внутрипоселковых газовых сетей и подключено почти девять тысяч домов. Также Смирнов напомнил, что заявку на газификацию можно подать через портал «Госуслуги», на портале единого оператора газификации в личном кабинете заявителя или в офисе газораспределительной организации.

Ранее свердловские власти получили дополнительно около 10 миллиардов рублей от «Газрома», чтобы провести газификацию в регионе. Мероприятия проходят в рамках федеральных нормативных актов, регламентирующих порядок исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о бесплатной догазификации частных домов.