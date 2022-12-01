«Ласточку» из Перми в Екатеринбург передумали отменять

«Ласточка» продолжит ездить по маршруту 12 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ранее отмененная «Ласточка» продолжит ездить из Перми в Екатеринбург. Об этом на пермском инжнерно-промышленном форуме заявили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.

«„Ласточка“ продолжает ездить. Я призываю всех пассажиров, которые перебираются из Перми в Екатеринбург и обратно пользоваться комфортабельными, а самое главное, максимально безопасным видом транспорта „Ласточкой“. Тогда у нас проблем в дальнейшем никаких не будет», — заявил глава на форуме.

Колесников заявил, что «Ласточка» продолжит ездить по маршруту с 12 декабря. Также он сообщил, что в первой половине 2023 года будет решаться вопрос об ускорении поезда, что позволит сократить около 30 минут в пути.

Ранее стало известно, что федеральная пассажирская компания решила отменить «Ласточку» из Перми в Екатеринбург. Это решение вызвало недовольную реакцию пермяков, после чего правительство региона начало поиски способов сохранить маршрут.