«Ласточку» из Перми в Екатеринбург передумали отменять

Ранее отмененная «Ласточка» продолжит ездить из Перми в Екатеринбург. Об этом на пермском инжнерно-промышленном форуме заявили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.
«„Ласточка“ продолжает ездить. Я призываю всех пассажиров, которые перебираются из Перми в Екатеринбург и обратно пользоваться комфортабельными, а самое главное, максимально безопасным видом транспорта „Ласточкой“. Тогда у нас проблем в дальнейшем никаких не будет», — заявил глава на форуме.
Колесников заявил, что «Ласточка» продолжит ездить по маршруту с 12 декабря. Также он сообщил, что в первой половине 2023 года будет решаться вопрос об ускорении поезда, что позволит сократить около 30 минут в пути.
Ранее стало известно, что федеральная пассажирская компания решила отменить «Ласточку» из Перми в Екатеринбург. Это решение вызвало недовольную реакцию пермяков, после чего правительство региона начало поиски способов сохранить маршрут.
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