На передовых позициях на Каховской ГЭС уже начали сооружать импровизированную елку и украшать свои рабочие места в преддверии празднования Нового года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал снайпер 205 стрелковой бригады с позывным «Васек».
«Вместе с боевыми товарищами мы уже соорудили импровизированную елку и Деда Мороза, а стены украсили гирляндами», — сообщил снайпер. Среди гирлянд и елки в помещении снайпера находится «коптер», отслеживающий перемещения противника, но главным оружием снайпера все же является винтовка. Их у снайпера с позывным «Васек» целых две: первая способна поражать врага на расстоянии 450 метров, вторая до 1,5 километра. Стрелок также отслеживает координаты нахождения вражеской артиллерии, что помогает успешно ее поражать ответным огнем.
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На передовых позициях на Каховской ГЭС уже начали сооружать импровизированную елку и украшать свои рабочие места в преддверии празднования Нового года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал снайпер 205 стрелковой бригады с позывным «Васек». «Вместе с боевыми товарищами мы уже соорудили импровизированную елку и Деда Мороза, а стены украсили гирляндами», — сообщил снайпер. Среди гирлянд и елки в помещении снайпера находится «коптер», отслеживающий перемещения противника, но главным оружием снайпера все же является винтовка. Их у снайпера с позывным «Васек» целых две: первая способна поражать врага на расстоянии 450 метров, вторая до 1,5 километра. Стрелок также отслеживает координаты нахождения вражеской артиллерии, что помогает успешно ее поражать ответным огнем. Ранее стало известно, что военные РФ закрепились на Каховской ГЭС и сняли угрозу ее захвата. На фоне постоянных обстрелов станции со стороны ВСУ обсуждается возможность ее консервации, передает RT. Такой шаг позволит избежать ядерной катастрофы, сообщает «Национальная служба новостей».