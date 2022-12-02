Орбан заявил, что санкции ЕС не сработали

Санкции, введенные Западом против России, были ошибкой. Они не смогли положить конец конфликту на Украине и не оправдали ожиданий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Согласно первоначальной идее, санкции помогли бы положить конец войне, но они не оправдали ожиданий», — передает слова Виктора Орбана венгерский новостной веб-сайт Index. Премьер Венгрии добавил, что прежняя экономическая модель взаимодействия в Европе была нарушена санкциями. Венгрия, однако, все еще имеет право на доступ к российской нефти.
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Санкции, введенные Западом против России, были ошибкой. Они не смогли положить конец конфликту на Украине и не оправдали ожиданий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Согласно первоначальной идее, санкции помогли бы положить конец войне, но они не оправдали ожиданий», — передает слова Виктора Орбана венгерский новостной веб-сайт Index. Премьер Венгрии добавил, что прежняя экономическая модель взаимодействия в Европе была нарушена санкциями. Венгрия, однако, все еще имеет право на доступ к российской нефти. Ранее Виктор Орбан назвал главный просчет Евросоюза в его антироссийских санкциях. По мнению политика, ЕС готовил санкции против России, но они не сработали и нанесли урон самой Европе. Кроме того, Орбан отметил, что Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине.