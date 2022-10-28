Орбан назвал главный просчет Евросоюза в его антироссийских санкциях

Орбан: Евросоюз сам угодил в яму, которую готовил России

28 октября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

ЕС придумал новые санкции против России, в результате сам угодил под них Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз (ЕС) готовил санкции против России, но они не сработали так, как ожидал Брюссель (столица Бельгии), впоследствии он сам же и пострадал от них. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Санкции не сработали так, как того ожидали в Брюсселе, когда их вводили. Мы придумали план вырыть русским яму, в которую они попадут. Однако затем сами угодили в эту яму и теперь должны решить, что делать. ЕС говорит продолжать копать. Это не кажется разумным», — сообщает Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Ранее сообщалось, что Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Также ЕС начал применять новый подход в санкциях против России, который впервые содержит экстерриториальный элемент — в санкционные списки внесли граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам в обходе ограничений, напомнил Пятый канал.

Европейский союз (ЕС) готовил санкции против России, но они не сработали так, как ожидал Брюссель (столица Бельгии), впоследствии он сам же и пострадал от них. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Санкции не сработали так, как того ожидали в Брюсселе, когда их вводили. Мы придумали план вырыть русским яму, в которую они попадут. Однако затем сами угодили в эту яму и теперь должны решить, что делать. ЕС говорит продолжать копать. Это не кажется разумным», — сообщает Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Ранее сообщалось, что Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Также ЕС начал применять новый подход в санкциях против России, который впервые содержит экстерриториальный элемент — в санкционные списки внесли граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам в обходе ограничений, напомнил Пятый канал.