Орбан назвал главный просчет Евросоюза в его антироссийских санкциях

Орбан: Евросоюз сам угодил в яму, которую готовил России
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
ЕС придумал новые санкции против России, в результате сам угодил под них Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз (ЕС) готовил санкции против России, но они не сработали так, как ожидал Брюссель (столица Бельгии), впоследствии он сам же и пострадал от них. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Санкции не сработали так, как того ожидали в Брюсселе, когда их вводили. Мы придумали план вырыть русским яму, в которую они попадут. Однако затем сами угодили в эту яму и теперь должны решить, что делать. ЕС говорит продолжать копать. Это не кажется разумным», — сообщает Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Также ЕС начал применять новый подход в санкциях против России, который впервые содержит экстерриториальный элемент — в санкционные списки внесли граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам в обходе ограничений, напомнил Пятый канал.

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Европейский союз (ЕС) готовил санкции против России, но они не сработали так, как ожидал Брюссель (столица Бельгии), впоследствии он сам же и пострадал от них. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Санкции не сработали так, как того ожидали в Брюсселе, когда их вводили. Мы придумали план вырыть русским яму, в которую они попадут. Однако затем сами угодили в эту яму и теперь должны решить, что делать. ЕС говорит продолжать копать. Это не кажется разумным», — сообщает Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Ранее сообщалось, что Евросоюз подготавливает новые санкции против России. Также ЕС начал применять новый подход в санкциях против России, который впервые содержит экстерриториальный элемент — в санкционные списки внесли граждан и организации из третьих стран, помогающих россиянам в обходе ограничений, напомнил Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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