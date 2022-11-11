Орбан рассказал, как меняется участие ЕС в конфликте на Украине

Орбан: ЕС все больше втягивается в конфликт на Украине
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Европа все больше и больше втягивается в конфликт, считает Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский Союз все больше втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита Организации тюркских государств. Трансляция его выступления шла на сайте Ruptly.

«Мы в Европейском Союзе сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он (президент Украины Владимир Зеленский) проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран», — заявил Орбан. По словам премьер-министра, скоро ЕС также примет решение о взятии на себя обязательств по поддержке украинской экономики. «Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — заключил Орбан.

Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали принимать пакеты военной помощи Украине. Из-за эффекта от санкций страны ЕС погрузились в экономический кризис.

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Европейский Союз все больше втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита Организации тюркских государств. Трансляция его выступления шла на сайте Ruptly. «Мы в Европейском Союзе сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он (президент Украины Владимир Зеленский) проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран», — заявил Орбан. По словам премьер-министра, скоро ЕС также примет решение о взятии на себя обязательств по поддержке украинской экономики. «Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт», — заключил Орбан. Спецоперация на Украине началась по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. В ответ на это страны Запада стали принимать пакеты военной помощи Украине. Из-за эффекта от санкций страны ЕС погрузились в экономический кризис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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