Силы США в Литве перешли в боевой режим

Американские военные обеспечены техникой для немедленных боевых действийФото: The White House
Силы США в Литве переходят на боевой режим вместо сдерживания военного присутствия. Об этом сказал командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
«Теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — отметил Рупшис в эфире радио LRT. До этого американские военные в Литве проводили учения и знакомились с обстановкой.
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Силы США в Литве переходят на боевой режим вместо сдерживания военного присутствия. Об этом сказал командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. «Теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — отметил Рупшис в эфире радио LRT. До этого американские военные в Литве проводили учения и знакомились с обстановкой.