Силы США в Литве перешли в боевой режим

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Американские военные обеспечены техникой для немедленных боевых действий Фото:

Силы США в Литве переходят на боевой режим вместо сдерживания военного присутствия. Об этом сказал командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — отметил Рупшис в эфире радио LRT. До этого американские военные в Литве проводили учения и знакомились с обстановкой.

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Силы США в Литве переходят на боевой режим вместо сдерживания военного присутствия. Об этом сказал командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. «Теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — отметил Рупшис в эфире радио LRT. До этого американские военные в Литве проводили учения и знакомились с обстановкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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