Курганские сторонники партии «Единая Россия» (ЕР) заявили, что в городе не хватает кадров для обучения начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщается на официальном сайте курганского отделения партии.
«Сейчас обучение проходит с минимальными практическими упражнениями по огневой и другим видам подготовки, наблюдается дефицит расходных материалов. В связи с этим стоит вопрос о финансировании мероприятий и укомплектованию учебной и материально-технической базы для преподавания основ военной службы в школах, а также для проведения учебных сборов», — указано в сообщении.
Сторонники ЕР встретились с начальником регионального отделения «Юнармия». Участники встречи обсудили уроки НВП в школах Курганской области. Участники встречи предложили разработать программу для повышения квалификации учителей начальной военной подготовки. Между сторонниками партии «Единая Россия» и начальником реготделения «Юнармия» также был подписан договор о сотрудничестве.
Курганские сторонники партии «Единая Россия» (ЕР) заявили, что в городе не хватает кадров для обучения начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщается на официальном сайте курганского отделения партии. «Сейчас обучение проходит с минимальными практическими упражнениями по огневой и другим видам подготовки, наблюдается дефицит расходных материалов. В связи с этим стоит вопрос о финансировании мероприятий и укомплектованию учебной и материально-технической базы для преподавания основ военной службы в школах, а также для проведения учебных сборов», — указано в сообщении. Сторонники ЕР встретились с начальником регионального отделения «Юнармия». Участники встречи обсудили уроки НВП в школах Курганской области. Участники встречи предложили разработать программу для повышения квалификации учителей начальной военной подготовки. Между сторонниками партии «Единая Россия» и начальником реготделения «Юнармия» также был подписан договор о сотрудничестве. Ранее URA.RU писало, что курганцы жалуются на городскую мэрию и ДОСААФ из-за организации курсов по начальной военной подготовке. Инициативная группа курганцев, которая занимается продвижением проекта ROKOT по начальной военной подготовке граждан, не может добиться, чтобы им выделили помещение для занятий.