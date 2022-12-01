Сторонники партии Путина хотят повышать квалификацию учителей НВП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сторонники партии «Единая Россия» (ЕР) заявили, что в городе не хватает кадров для обучения начальной военной подготовке (НВП). Об этом сообщается на официальном сайте курганского отделения партии.

«Сейчас обучение проходит с минимальными практическими упражнениями по огневой и другим видам подготовки, наблюдается дефицит расходных материалов. В связи с этим стоит вопрос о финансировании мероприятий и укомплектованию учебной и материально-технической базы для преподавания основ военной службы в школах, а также для проведения учебных сборов», — указано в сообщении.

Сторонники ЕР встретились с начальником регионального отделения «Юнармия». Участники встречи обсудили уроки НВП в школах Курганской области. Участники встречи предложили разработать программу для повышения квалификации учителей начальной военной подготовки. Между сторонниками партии «Единая Россия» и начальником реготделения «Юнармия» также был подписан договор о сотрудничестве.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жалуются на городскую мэрию и ДОСААФ из-за организации курсов по начальной военной подготовке. Инициативная группа курганцев, которая занимается продвижением проекта ROKOT по начальной военной подготовке граждан, не может добиться, чтобы им выделили помещение для занятий.

Сторонники партии «Единая Россия» провели встречу с начальником курганского отделения «Юнармия» Фото: Региональный штаб партии «Единая Россия» в Курганской области