Бывшего директора курганской школы обвинили в коррупции с деньгами коллектива

Экс-директора курганской школы обвинили в превышении полномочий из-за денег подчиненных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане утвердили обвинительное заключение по превышению служебных полномочий в отношении бывшего директора одной из городских школ из-за махинаций с денежными выплатами подчиненных. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«Прокурор г. Кургана утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора образовательной организации. Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями)», — информирует пресс-служба ведомства. Женщину обвиняют в том, что она в 2020 году собирала со своих заместителей по 3 тыс. руб. для коллеги, которой понизили оклад из-за нового штатного расписания. Ущерб составил свыше 76 тыс. руб.

Также будучи директором, она устроила на работу знакомого учителя, который не имел необходимой квалификации. При этом на работу учитель не вышел, а зарплату ему начисляли в течение полугода. «Всего за 6 месяцев было необоснованно выплачено более 42 тыс. руб.», — рассказали в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что директор одной из школ Кургана заставляла педагогов делиться деньгами. Они перечисляли средства на карту замдиректора по хозяйственной части.