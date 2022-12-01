«Уралвагонзавод» поставил Минобороны РФ модернизированные танки

02 декабря 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Разработкой модернизированных танков занимались инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Уралвагонзавод» в рамках гособоронзаказа поставил Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М. Новая защита позволит повысить живучесть и эффективность применения бронемашины в бою и при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия. «Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Также на предприятии указали, что разработкой занимались инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в составе «УВЗ»). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где провел совещание и проверил выполнение гособоронзаказа. Также генерал армии побывал в Екатеринбурге на площадке МЗиК, производящем зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1».

«Уралвагонзавод» в рамках гособоронзаказа поставил Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М. Новая защита позволит повысить живучесть и эффективность применения бронемашины в бою и при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия. «Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Также на предприятии указали, что разработкой занимались инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения (входит в составе «УВЗ»). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где провел совещание и проверил выполнение гособоронзаказа. Также генерал армии побывал в Екатеринбурге на площадке МЗиК, производящем зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1».