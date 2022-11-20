Зам Шойгу летит в Свердловскую область

На Урале ждали самого Сергея Шойгу, но пока его визит не подтверждается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу посетит с рабочим визитом «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Свердловской области. Эту информацию URA.RU, не называя имен, подтвердили на предприятии. По данным источника агентства, речь идет о генерал-полковнике Михаиле Мизинцеве.

«Ожидается [в течение дня приезд] замминистра. Это рабочий визит», — пояснили корреспонденту на «Серовском механическом заводе», затруднившись раскрыть фамилию статусного гостя и детали поездки. В Минобороны РФ к моменту публикации не ответили на запрос агентства.

Источник URA.RU, близкий к предприятию, уточнил, что в Серов прибудет генерал-полковник Мизинцев. Цель его визита пока остается неизвестной. По информации агентства, Свердловскую область мог посетить сам Шойгу. В частности, его ждали на одном из предприятий Екатеринбурга. Однако пока информация о визите министра не подтверждается.

В предыдущий раз высокопоставленные представители Минобороны РФ прилетали в регион в августе. Тогда министр Шойгу посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где провел совещание и проверил выполнение гособоронзаказа. В Екатеринбурге генерал армии побывал на площадке МЗиК, производящем зенитно-ракетные системы «С-300В» и «БУК-M1».