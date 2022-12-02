Сенатор Джабаров: слова Байдена о готовности говорить с Путиным бессмысленны

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Сенатор Джабаров считает, что предложение Байдена о переговорах по СВО — всего лишь игра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для президента США Джо Байдена слова о готовности к переговорам с Россией — всего лишь игра. Байден не относится всерьез к подобным заявлениям. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это игра, потому что Байден не вкладывает серьезного смысла в эти слова. Если он говорит искренне, сначала пусть прекратит бесконечные поставки вооружения на Украину, в том числе летального оружия, и предложит Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — считает Джабаров, слова которого передает издание News.ru. По словам политика, заявления президента Америки сделаны ради внешнего эффекта и не более того.

Ранее Джо Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении СВО. Его слова прозвучали на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время Франция и США запланировали усилить военную помощь Украине.

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Для президента США Джо Байдена слова о готовности к переговорам с Россией — всего лишь игра. Байден не относится всерьез к подобным заявлениям. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Это игра, потому что Байден не вкладывает серьезного смысла в эти слова. Если он говорит искренне, сначала пусть прекратит бесконечные поставки вооружения на Украину, в том числе летального оружия, и предложит Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — считает Джабаров, слова которого передает издание News.ru. По словам политика, заявления президента Америки сделаны ради внешнего эффекта и не более того. Ранее Джо Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении СВО. Его слова прозвучали на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время Франция и США запланировали усилить военную помощь Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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