Сенатор Джабаров: слова Байдена о готовности говорить с Путиным бессмысленны

02 декабря 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Сенатор Джабаров считает, что предложение Байдена о переговорах по СВО — всего лишь игра Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для президента США Джо Байдена слова о готовности к переговорам с Россией — всего лишь игра. Байден не относится всерьез к подобным заявлениям. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Это игра, потому что Байден не вкладывает серьезного смысла в эти слова. Если он говорит искренне, сначала пусть прекратит бесконечные поставки вооружения на Украину, в том числе летального оружия, и предложит Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — считает Джабаров, слова которого передает издание News.ru . По словам политика, заявления президента Америки сделаны ради внешнего эффекта и не более того. Ранее Джо Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении СВО. Его слова прозвучали на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время Франция и США запланировали усилить военную помощь Украине.

Для президента США Джо Байдена слова о готовности к переговорам с Россией — всего лишь игра. Байден не относится всерьез к подобным заявлениям. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Это игра, потому что Байден не вкладывает серьезного смысла в эти слова. Если он говорит искренне, сначала пусть прекратит бесконечные поставки вооружения на Украину, в том числе летального оружия, и предложит Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — считает Джабаров, слова которого передает издание News.ru. По словам политика, заявления президента Америки сделаны ради внешнего эффекта и не более того. Ранее Джо Байден заявил о готовности вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о завершении СВО. Его слова прозвучали на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время Франция и США запланировали усилить военную помощь Украине.