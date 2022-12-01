Курганское правительство потратит миллион рублей на ремонт служебных иномарок

В Кургане объявили три аукциона на ремонт правительственных автомобилей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области ищут подрядчиков, которые в следующем году будет ремонтировать и обслуживать иномарки, выпущенные 10, 14, 15 и 16 лет назад. Три аукциона опубликованы на электронной площадке Sberbank-AST. Общая цена контрактов составляет один миллион рублей.

Заказчиком является управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области. «Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки Kia, Renalut, Hyndai, Chevrolet в 2023 году. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств осуществляется в соответствии с техническими требованиями, установленными производителем для той или иной марки автомобиля», — говорится в одном из технических заданий. Срок оказания услуг с 1 января по 22 декабря следующего года. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляет 500 000 рублей.

Остальные два аукциона предполагают обслуживание и ремонт двух машин Opel 2006 года выпуска, а также четырех машин Mercedes-Benz (2006, 2008 и 2012 годов выпуска), в том числе одного автобуса этой марки. Начальные суммы каждого контракта составляют 250 000 рублей. Заявки принимают до 7 декабря. Итоги конкурсов подведут 9 декабря.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского правительства ищут подрядчика, который будет ремонтировать 20-летние BMW. На эти цели власти готовы потратить 300 000 рублей.