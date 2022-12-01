01 декабря 2022

В Екатеринбурге сносят легендарную заброшенную больницу в Зеленой роще. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте заброшенной больницы появится онкологический центр Фото:

На территории заброшенной больницы в Зеленой роще в Екатеринбурге начали работать экскаваторы. Они сносят стены аварийного здания и пролеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Разрушать начали с верхней части здания. Территория огорожена лентой, возле сносимой площадки присутствуют люди в касках», — передает информацию о происходящем корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из фонда «Святой Екатерины».

Фото:
Фото:
Фото:

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На территории заброшенной больницы в Зеленой роще в Екатеринбурге начали работать экскаваторы. Они сносят стены аварийного здания и пролеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Разрушать начали с верхней части здания. Территория огорожена лентой, возле сносимой площадки присутствуют люди в касках», — передает информацию о происходящем корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из фонда «Святой Екатерины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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