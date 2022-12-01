В Екатеринбурге сносят легендарную заброшенную больницу в Зеленой роще. Фото, видео

02 декабря 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

На месте заброшенной больницы появится онкологический центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории заброшенной больницы в Зеленой роще в Екатеринбурге начали работать экскаваторы. Они сносят стены аварийного здания и пролеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Разрушать начали с верхней части здания. Территория огорожена лентой, возле сносимой площадки присутствуют люди в касках», — передает информацию о происходящем корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из фонда «Святой Екатерины». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории заброшенной больницы в Зеленой роще в Екатеринбурге начали работать экскаваторы. Они сносят стены аварийного здания и пролеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Разрушать начали с верхней части здания. Территория огорожена лентой, возле сносимой площадки присутствуют люди в касках», — передает информацию о происходящем корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из фонда «Святой Екатерины».