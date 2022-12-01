На месте заброшенной больницы появится онкологический центр
На территории заброшенной больницы в Зеленой роще в Екатеринбурге начали работать экскаваторы. Они сносят стены аварийного здания и пролеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Разрушать начали с верхней части здания. Территория огорожена лентой, возле сносимой площадки присутствуют люди в касках», — передает информацию о происходящем корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что на месте заброшенной больницы в Зеленой роще появится современный онкологический центр. Инвестором постройки являются меценаты из фонда «Святой Екатерины».
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